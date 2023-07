A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Decreto estadual coloca doze municípios em situação de emergência por causa das chuvas; veja quais Válido por 60 dias, decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado

Em edição extra do Diário Oficial do Estado, foi publicado neste sábado (8), pelo Governo de Pernambuco, decreto que coloca doze municípios locais em situação de emergência em decorrência das chuvas que assolaram a Região nos últimos dias.



Válido por 60 dias, o Decreto 54.993 reforça ações nos municípios, a exemplos de auxílio à população atingida pelas chuvas, viabilização de entrega de cestas básicas, colchões e água mineral, além da desobstrução de estradas e oferta de carros-pipa para as cidades.

De acordo com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, "as equipes estão agindo desde as primeiras horas, coordenadas pelas secretarias e órgãos".

Crédito: Divulgação

Apoio do Governo Federal para as cidades afetadas, dentro dos ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional, além do da Defesa e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, foi solicitado pela governadora assim como por sua vice Priscila Krause.



Encontram-se em situação de emergência, de acordo com o decreto do Governo do Estado, os municípios: São Benedito do Sul, Belém de Maria, Água Preta, Catende, Quipapá, Xexéu, Barreiros, Joaquim Nabuco, Cortês, Jaqueira, Rio Formoso e Maraial.

Para decretar a situação, o governo levou em consideração relevantes condições, como a preservação do bem-estar da população e das atividades socioeconômicas das regiões atingidas por eventos adversos, e o fato dos habitantes dos municípios afetados ainda não terem condições satisfatórias de superar os danos e prejuízos provocados pelo evento adverso.



Crédito: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Um centro de apoio do Governo, estruturado na cidade de Catende, estará à disposição da população a partir do início desta semana. A ação integrará Defesa Civil, Compesa e órgãos de saúde, assistência social e cidadania.

Por meio meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude, Prevenção à Violência e às Drogas, o governo também anunciou a disponibilização de R$ 1,34 milhão para o custeio imediato de benefícios eventuais emergenciais nos municípios afetados por situações de emergência e calamidade.

Situação dos municípios

De acordo com a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, foram registradas 2862 pessoas, de 756 famílias, atingidas pelas chuvas intensas.



Desse total, 2447 pessoas, de 656 famílias, estão desalojadas, e 415 pessoas, de 101 famílias, estão desabrigadas. Treze pontos de deslizamentos foram registrados nessas cidades, sendo quatro em Catende, sete em Joaquim Nabuco, um em Cortês, e um em Rio Formoso.

Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata | Crédito: Imagem ilustrativa/YouTube

Entre os índices pluviométricos levantados pela Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) nos 12 municípios incluídos na situação de emergência, os maiores volumes de chuvas nas últimas 48 horas ocorreram em Xexéu (117 mm), Joaquim Nabuco (104 mm) e Barreiros (100 mm).

