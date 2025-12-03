A- A+

OLINDA Dedo humano é encontrado preso à janela de ônibus em Olinda e assusta motorista e passageiros Coletivo seguia para o Terminal da PE-15, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, quando o membro foi identificado

Um dedo humano foi encontrado preso à janela de um ônibus da linha TI Rio Doce/TI PE-15, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na tarde dessa terça-feira (2).

Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários, Carlos Medeiros, em entrevista à Folha de Pernambuco, por volta das 15h, uma passageira alertou ao motorista que havia encontrado o dedo preso na janela do ônibus.

Em seguida, o rodoviário interrompeu a viagem e seguiu com o coletivo para o Terminal Integrado da PE-15, no bairro de Ouro Preto, onde acionou as autoridades.

O susto, claro, foi grande. "Cada dia que se passa é uma novidade. O motorista ficou assustado quando a passageira avisou que tinha um dedo preso na janela. Naquele momento ele já nos acionou, estivemos no local, e ajudamos a conduzir o ônibus para a delegacia [do Varadouro]", disse Carlos Medeiros.

O secretário-geral explicou, ainda, que não se sabe a quem pertencia o dedo. A primeira suspeita levantada é de que alguém pudesse ter se pendurado na lateral do ônibus durante uma viagem - prática popularmente conhecida como "bigu" -, mas ninguém foi encontrado no local.

"Tiveram pessoas durante as viagens do dia que se penduraram no ônibus, mas não é possível para ele dar essa confirmação porque ninguém se apresentou ou foi para o hospital. Que a gente saiba, não, nem a própria polícia. Chegamos a conversar com as pessoas no entorno, mas não encontramos ninguém", completou.

"Achou que fosse brincadeira"

Em nota, o Conorte, empresa responsável pela linha TI Rio Doce/TI PE-15, informou ainda que, em um primeiro momento, o motorista achou que "fosse uma brincadeira".

"[O condutor] não tinha notado nenhuma movimentação anormal durante a viagem. Nem dentro, nem fora do ônibus", diz trecho da nota.

Ao se certificar de que o dedo estava de fato no ônibus, a polícia foi acionada. O ônibus foi levado para a Delegacia do Varadouro, em Olinda.

O Conorte abriu Boletim de Ocorrência. O Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicina Legal (IML) fizeram a perícia e recolheram o dedo.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) em busca de outros detalhes sobre a ocorrência. A corporação informou que "está apurando".



Veja também