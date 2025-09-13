A- A+

SAÚDE Dedo mindinho: para além de bater na quina, qual é a função dele? Entenda Especialista explica que ele é fundamental no equilíbrio de propulsão do corpo

Só lembramos do nosso dedo mindinho do pé quando ele se choca com alguma quina — causando aquela dor horrível. É nesse momento que nos perguntamos para quê essa pequena parte do corpo existe.

Segundo Bruce Pinker, cirurgião de pé e tornozelo Progressive Foot Care, em Nova York, o dedo mindinho serve para "fornecer equilíbrio e propulsão". Segundo o médico, nosso pé toca ao solo primeiro com a parte do mindinho e depois com os demais, até chegar o dedão. Essa biomecânica é importante não apenas para garantir que não iremos cair, como também para darmos o próximo passo.

Machucar ou fraturar o dedo mindinho do pé prejudica demais a propulsão, afetando até a forma de andar. Ter que amputar o dedinho aumenta o risco de quedas por desequilíbrio, apontam estudos. O equilíbrio do nosso corpo está baseado em um tripé de estruturas: o calcanhar, o dedo mindinho e o dedão. Remover qualquer uma dessas partes promove um grande abalo no equilíbrio.





É claro que é possível andar mesmo sem o dedo mindinho do pé. No entanto, pessoas que perderam esta parte do corpo precisam se adaptar para evitarem quedas e sempre terão uma dificuldade a mais para se deslocarem.

