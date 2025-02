DeepSeek é banida de todos os sistemas e dispositivos do governo australiano

A- A+

A Austrália baniu os serviços de IA da DeepSeek de todos os sistemas e dispositivos do governo, tornando-se um dos primeiros países a tomar medidas diretas contra uma startup chinesa de inteligência artificial que abalou o Vale do Silício e os mercados globais este ano.

O Ministro de Assuntos Internos, Tony Burke, disse em um comunicado nesta terça-feira que todos os produtos, aplicativos e serviços da DeepSeek seriam removidos dos sistemas do governo por motivos de segurança nacional com efeito imediato. Uma avaliação de ameaças feita pelas agências de inteligência do país concluiu que a tecnologia representava um risco inaceitável, disse ele.

Fundada em Hangzhou há apenas 20 meses, a tecnologia da DeepSeek causou impacto em janeiro com um novo aplicativo móvel que apresentava seu chatbot de IA de raciocínio - que articula sua aproximação do processo de pensamento e pesquisa antes de fornecer uma resposta - que parecia sugerir que a IA de alto nível poderia ser desenvolvida sem grandes investimentos em hardware.





Seu apelo o levou ao topo das paradas de download em todo o mundo. No entanto, rapidamente surgiram dúvidas sobre a segurança do serviço.

“A IA é uma tecnologia cheia de potencial e oportunidades, mas o governo não hesitará em agir quando nossas agências identificarem um risco à segurança nacional”, disse Burke no comunicado.

Evitando quaisquer críticas sobre a Austrália agir contra o aplicativo simplesmente por causa de sua origem chinesa, ele acrescentou que a abordagem do governo era “agnóstica em relação ao país e focada no risco para o governo australiano e nossos ativos”.

A ação não se estende aos dispositivos pessoais de cidadãos privados. No entanto, os australianos poderiam “interpretar o fato de que o governo decidiu que não é seguro ter telefones do governo”, disse o Ministro do Emprego e Relações no Local de Trabalho, Murray Watt, ao Channel 7.

“Talvez as pessoas queiram pensar sobre isso quando se trata de seus telefones pessoais”, disse ele. “Certamente estaríamos incentivando as pessoas a realmente conhecerem as diretrizes e regras de privacidade on-line da DeepSeek e a tomarem uma boa decisão sobre se querem correr esse risco.”

A Austrália não é o primeiro país a tomar medidas contra a DeepSeek. O órgão regulador de privacidade da Itália ordenou o bloqueio para proteger os dados dos consumidores, enquanto a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda solicitou mais informações à empresa.

Centenas de empresas privadas também tomaram a medida preventiva de bloquear o acesso ao DeepSeek, informou a Bloomberg News na semana passada.

O governo australiano foi um dos líderes na decisão de banir a gigante chinesa de redes Huawei Technologies de seus sistemas 5G em 2018, o que provocou uma briga diplomática entre Canberra e Pequim. A disputa acabou culminando na imposição de sanções comerciais pela China às exportações australianas no auge da pandemia de Covid-19.

As relações entre os dois países melhoraram desde a eleição do governo de centro-esquerda de Anthony Albanese em maio de 2022.

