Defensor-geral Henrique Seixas e o novo corregedor Manoel Jerônimo visitam a Folha de Pernambuco

A Defensoria Pública de Pernambuco, que tem o papel de prestar assistência jurídica integral e gratuita para quem não pode arcar com os custos de um advogado, está comemorando 25 anos de existência. E para falar sobre a série de ações em celebração à data, o defensor-geral Henrique Seixas e o novo corregedor Manoel Jerônimo visitaram a Folha de Pernambuco na manhã desta terça (23).

Eles foram recebidos pela diretora administrativa Mariana Costa e pelo diretor executivo Paulo Pugliesi. "A Defensoria está completando 25 anos agora no próximo dia 9 de junho e dentro destas ações comemorativas, alusivas à instituição, a Defensoria Pública inverte um pouco a lógica de atuação e começa, agora, a celebrar algumas ações de cidadania do sertão ao cais", explica Henrique Seixas.

O defensor-geral também pontua que as ações já começaram em Petrolina e vão passar por Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Recife. "Dentro destes diversos eventos, estamos levando questões de direito, resolução de conflitos, ações judiciais, extrajudiciais, exames de DNA para averiguar a suposta paternidade dos pais, emissão de documentos, certidão de óbito, de casamento, de nascimento, enfim, isso tudo com diversos parceiros. Também teremos vacinação e testes rápidos. Tudo gratuito para a população".

Ao final das ações, que acabará no Recife, a Defensoria Pública vai promover um casamento comunitário, com mais de 500 casais, que será celebrado no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no dia 12 de junho, fazendo menção ao Dia dos Namorados. "Essa é uma ação para a celebração da união de diversas pessoas que sequer tem condições de fazer um casamento. Para se ter uma ideia, hoje, um casamento custa em torno de R$ 300 a R$ 400, e pela instituição ele sai de forma gratuita", finaliza o defensor-geral.

Novo corregedor

O Defensor Público do Estado Manoel Jerônimo, que também esteve na Folha de Pernambuco, foi eleito pelo Conselho Superior da Instituição, por unanimidade, Corregedor Geral para o próximo biênio e contou sobre a expectativa realizar uma gestão de excelência.

"A expectativa está muito boa para que a gente possa fazer um trabalho de orientação, pedagógico, para que o colega defensor ou defensora possa cada vez mais produzir em prol daquelas pessoas que mais precisam. Hoje, o povo está mais instruído, mais informatizado, então ele sabe os seus direitos. Quando não sabe, vai na internet e pesquisa. Então, quando o servidor público faz um trabalho mal feito, ele vai denunciar. Nós estamos na corregedoria justamente para ouvir o povo. E não só as reclamações, mas também as sugestões e os elogios. E eu tenho certeza que nós iremos fazer uma gestão de qualidade que vai orgulhar e honrar o povo pernambucano", diz Manoel Jerônimo, novo corregedor.

Canais de comunicação da Defensoria Pública

WhatsApp: 81 98460-1337

E-mail: [email protected]

Telefone: 3182-3714

Rua Marquês do Amorim, 127 - Boa Vista

