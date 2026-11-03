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IGREJA CATÓLICA Defensores dos animais denunciam padres ao Vaticano por touradas Em 2015, o papa Francisco escreveu em sua encíclica sobre o meio ambiente, "Laudato Si'", que o maltrato de animais era "contrário à dignidade humana"

Ativistas pelos direitos dos animais apresentaram nesta terça-feira (3) uma denúncia formal no Vaticano para pedir à Igreja Católica que condene cinco padres espanhóis, acusados de defender a tourada.

Uma advogada italiana da organização de defesa dos direitos dos animais PETA, Laura Sgro, apresentou a denúncia ao Dicastério para o Clero e espera obrigar a Santa Sé a investigar os padres por sua “promoção pública da tourada”.

A PETA sustenta que os cinco padres espanhóis glorificaram a tauromaquia, “incluindo a descrição desse espetáculo sangrento como um ‘símbolo do cristianismo’ e comparando de maneira injuriosa a morte do touro com o sacrifício de Cristo”.

Em 2015, o papa Francisco escreveu em sua encíclica sobre o meio ambiente, “Laudato Si’”, que o maltrato de animais era “contrário à dignidade humana”.

Em 1567, o papa Pio V promulgou uma bula papal, ou decreto, em grande parte ignorado nos séculos posteriores, que proibia as corridas de touros sob pena de excomunhão.

Embora muitos países tenham tornado as corridas de touros ilegais, elas continuam autorizadas, com algumas proibições regionais, no Equador, na França, no México, no Peru, em Portugal, na Espanha e na Venezuela.

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