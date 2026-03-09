A- A+

minas gerais Defensoria fará atendimento jurídico para afetados pelas chuvas em MG Atendimento vai incluir Ubá, Juiz de Fora e Matias Barbosa

A Defensoria Pública da União (DPU), em parceria com a Defensoria Pública Estadual de Minas Gerais, fará atendimento a partir desta segunda-feira (9) em cidades de Minas Gerais afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias.

Entre 9 e 11 de março, o atendimento ocorrerá para os moradores de Juiz de Fora (MG). Na segunda-feira (9), a equipe das defensorias estará no bairro Linhares, na terça-feira, no Vitorino Braga e, na quarta-feira, em Jardim Natal.

Em Ubá (MG), também entre os dias 9 e 11 de março, o atendimento ocorrerá na sede da Defensoria Pública Estadual de Minas Gerais, no fórum do município, na avenida Senador Levindo Coelho.

Já em Matias Barbosa (MG), a ação será entre os dias 11 e 13 de março. As equipes das defensorias estarão na Câmara Municipal, na rua Solano Braga,no bairro Parque dos Sabiás.

Nos atendimentos, os defensores públicos federais e estaduais vão orientar os moradores sobre benefícios sociais, acesso a programas assistenciais, regularização de documentos e outras medidas que podem contribuir para a reconstrução da vida das famílias atingidas.

Entre as principais dúvidas apresentadas estão o acesso a benefícios emergenciais, a antecipação de pagamentos de programas sociais e as formas de solicitar apoio do poder público após a perda de bens e moradias.

Chuvas em Minas Gerais

As fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata Mineira no final de fevereiro deixaram 72 mortos, após vários deslizamentos de terra, desabamentos de prédios e transbordamento de rios. Foram 65 mortes registradas em Juiz de Fora e sete de Ubá, além de milhares de moradores desalojados ou desabrigados.

