Vagas Defensoria Pública de Pernambuco abre inscrições para seleção de seis vagas para cargos temporários As vagas ofertadas são para assistente social, psicólogo e pedagogo, com duas para cada área.

A Defensoria Pública de Pernambuco abre inscrições, até a próxima sexta-feira (19), para uma seleção simplificada de seis profissionais, preferencialmente do sexo feminino, de nível superior de diversas áreas.



O objetivo é que os selecionados integrem o Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar (NUDEM), em cargos temporários com duração de até 12 meses, com possibilidade de extensão pelo mesmo período.

As inscrições são gratuitas e serão recebidas via postal - sedex -, ou entregues de forma presencial no prédio da Defensoria Pública de Pernambuco localizado na Avenida Manoel Borba, nº 640, no bairro de Boa Vista, área central do Recife.

As vagas ofertadas são para assistente social, psicólogo e pedagogo, com duas para cada área. Vale ressaltar que 10% dos cargos são reservados para pessoa com deficiência (PcD). Para todas as funções, a carga horária de trabalho é 30 horas semanais, com salários que variam entre R$ 2.163,10 e R$ 2.341,11. É necessário ter experiência no mínimo de três anos.

A seleção será realizada em duas etapas. A primeira, chamada de Avaliação Curricular, tem caráter classificatório e eliminatório. A segunda etapa, que possui o mesmo teor, será realizada através de Entrevista Presencial, pela coordenação do NUDEM.

As contratações são possíveis em razão da celebração de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (Edital 46/2023). O objetivo é materializar a Política Nacional de Atenção às Vítimas de Crimes.

