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Jurídico Defensoria Pública de Pernambuco apresenta conquistas do biênio, incluindo assistente virtual Disponível no WhatsApp, a assistente virtual Sofia auxilia na resolução de dúvidas da população e checagem rápida da viabilidade de ações e processos

Nesta quinta-feira (14), a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (Depe) apresentou à imprensa o balanço do biênio 2024/2026 da gestão do defensor público-geral Henrique Seixas, marcando o encerramento do seu ciclo à frente da instituição, que teve início em 2022.

O encontro aconteceu na Defensoria Pública, localizada avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

Além do defensor público-geral, participaram da reunião o 1º Subdefensor Público-Geral Institucional e Administrativo, Gabriel Gonçalves; o 2º subdefensor público geral jurídico, Fernando Jordão; o defensor público e diretor de TI da Depe, João Duque; e o presidente da Associação dos Defensores Públicos de Pernambuco (Adepepe), Clodoaldo Battista.

Conquistas

Entre as principais conquistas da gestão, Henrique Seixas destacou a expansão do alcance territorial da Defensoria, que chegou a 120 cidades do estado com ações itinerantes, e do Núcleo Digital, que passou a atuar em 48 localidades.

“Tudo o que foi feito faz parte de um planejamento estratégico visando mitigar um pouco a impossibilidade do acesso à justiça, ao poder judiciário, de ter uma atuação nossa, na qualidade de resgatar a cidadania, de inclusão. Através do Núcleo Digital, por exemplo, a população, que nunca teve acesso ao serviço de assessoria jurídica, recebe a oportunidade de ter um ponto de acesso à atuação da Defensoria”, declarou o defensor público-geral.

Além disso, a defensoria demonstrou protagonismo no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo responsável por 61,03% das concessões de Habeas Corpus de Pernambuco. A instituição conquistou o Selo Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) 2025, que representa o reconhecimento máximo em transparência pública.

“Era um sonho institucional, e que todos devem prezar: a transparência, a boa governança, a atuação com responsabilidade e a otimização dos recursos públicos. O que é simbolizado pelo Selo Diamante é que a defensoria finalmente conseguiu, em 2025, alcançar o que reflete também uma organização administrativa e de suas atividades”, destacou Seixas.

Sofia

Outro grande destaque foi a implementação da atendente virtual Sofia, uma inteligência artificial pioneira desenvolvida pelo setor de TI da Depe e apresentada oficialmente nesta quinta-feira (14)

Disponível por meio do WhatsApp, a assistente virtual auxilia na resolução de dúvidas da população, checagem rápida da viabilidade de ações e processos, orientação acerca de possibilidades e documentos necessários, além de auxiliar na realização do cadastro prévio do defendido. Desta forma, contribui para a agilidade do atendimento presencial com um defensor público, o que continua sendo essencial.

Um dos principais diferenciais da ferramenta é a excelência na compreensão de diálogos, mesmo com palavras curtas ou erradas, inclusive através de mensagens de áudio, que são respondidas didaticamente no mesmo formato.

“A Sofia é um dos grandes marcos para a defensoria. Ela favorece, sobretudo, a população em suas buscas pelo serviço da Defensoria Pública, podendo inclusive tirar as suas dúvidas por conta própria, dando orientações jurídicas para as pessoas de forma básica. Ela diz quais são os documentos que ela precisa para entrar com a ação e já encaminha essa pessoa para um outro sistema nosso de agendamento que também é automatizado e representa metade dos agendamentos da Depe, assim como também ajuda os defensores em suas atividades”, concluiu.

Assim como todos os serviços da Defensoria Pública do Estado, as orientações oferecidas pela sofia são gratuitas.

Eleição

A eleição para escolher o próximo defensor público-geral de Pernambuco acontece na próxima terça-feira (19). Após a apuração dos votos, uma lista com os três nomes mais votados será encaminhada para a governadora Raquel Lyra, que escolherá um dos três para comandar o órgão público.

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