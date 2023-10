Defensoria Pública de Pernambuco inaugura Sala Rosa e promove ações de cidadania em Caruaru

A- A+

A Defensoria Pública de Pernambuco inaugura, nesta sexta-feira (27), mais uma Sala Rosa, desta vez no município de Caruaru, no Agreste do Estado. O espaço, que tem como objetivo prestar apoio e assistência às mulheres em situação de violência doméstica, disponibiliza também atendimento jurídico humanizado e especializado e fica localizado no Núcleo da Defensoria Pública na cidade, localizado na Rua Doutor Pedro Jordão, 688, bairro de Maurício de Nassau.

Já no sábado (28), das 8h às 12h, o órgão promove ações de cidadania gratuitas para a população, como o encaminhamento da 2ª via de documentos, como certidões de casamento, nascimento e óbito.

O evento ocorre na Escola de Referência em Ensino Médio Vicente Monteiro, localizada na rua Doutor Júlio de Melo, Centro, Caruaru.

Durante o evento do sábado também serão disponibilizados serviços de atendimento jurídico, proposituras de ações judiciais na área de família, tais como, divórcio, alimentos, guarda, e regulamentação de visita. Os encaminhamentos para 2ª via são destinados a certidões de nascimento, casamento e óbito, assim como encaminhamento para o procedimento de habilitação gratuita de casamento.

Por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS), será possível tirar a 1ª e 2ª via de carteira de identidade. O Detran também estará presente oferecendo serviços gratuitos como Emissão de CRLV; renovação e 2ª via da CNH; captura de imagem; emissão de taxas, multas e agendamento de serviços.

Os moradores vão contar ainda com o serviço da Compesa, que vai disponibilizar atualização cadastral, solicitação de tarifa social, negociação de débitos e impressão de 2ª via. A Neoenergia vai oferecer serviços comerciais e trocas de lâmpadas antigas (incandescentes e fluorescentes compactas) por lâmpadas de led de forma gratuita, além do Procon, que atuará na orientação para os consumidores e os fornecedores.

As secretarias municipais da Mulher e de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ofertam os seguintes serviços: orientação social e jurídica; equipe especializada no atendimento de mulheres em situação de violência; atualização e inclusão no Cadastro Único/Bolsa Família; atendimento Técnico Social; emissão da Carteira do Idoso; orientação sobre LEVA para pessoas com deficiência; orientação para tarifa social da Neoenergia e da Compesa; emissão do ID Jovem (para jovens de 18 a 29 anos); divulgação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); e divulgação do Programa Criança Feliz.

A Associação dos Registradores das Pessoas Naturais do Estado de Pernambuco (ARPERN/PE) e a Associação dos Cartórios de Pernambuco (Anoreg/PE) junto com os cartórios locais vão oferecer orientações e emissão gratuita de certidão de nascimento, casamento e óbito.

Também será possível realizar exames clínicos das mamas, aferição de glicemia, orientações sobre o câncer de mama, orientações sobre Câncer no colo do útero, exame de DNA (agendamento no núcleo), além de aferição arterial e de glicemia.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO ONU aprova resolução que pede liberação de civis e trégua humanitária