VIOLÊNCIA

Defensoria Pública do Rio eleva para 132 o número de mortos na megaoperação policial

Moradores encontraram dezenas de corpos nesta quarta-feira no Complexo da Penha

Mortes no Rio de Janeiro fazem da operação a mais letal da históriaMortes no Rio de Janeiro fazem da operação a mais letal da história - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro informou, nesta quarta-feira (29), que o número de mortos na megaoperação policial contra o tráfico realizada no dia anterior chegou a 132, o dobro dos números oficiais divulgados até o momento.

"A última atualização é de 132 mortos", informou a Defensoria Pública, que presta assistência jurídica aos mais vulneráveis, à AFP por e-mail.

Enquanto isso, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), indicou que o número oficial de mortos do dia anterior permanecia em torno de sessenta, mas alertou que esse número iria mudar, já que os corpos só são contabilizados quando chegam ao necrotério.

Moradores encontraram dezenas de corpos nesta quarta-feira no Complexo da Penha, uma das áreas onde ocorreu a operação mais letal da história do Rio de Janeiro.

