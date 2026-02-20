A- A+

LEI Defensoria Pública recomenda que o Recife não penalize carroceiros até regulamentação da lei Recomendação administrativa foi publicada no Diário Oficial da instituição

A Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) recomendou que a Prefeitura do Recife não puna os trabalhadores que usam veículos de transporte por tração animal até que seja regulamentada integralmente a Lei municipal 17.918/2013 que foi atualizada para 19.410/2025 e proíbe essa prática na cidade.

Essa publicação foi feita no último sábado (14), no Diário Oficial da instituição, destacando a necessidade de assegurar a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores que utilizam essa atividade como meio de subsistência, além do bem-estar dos animais e da segurança viária.

O órgão estipulou o prazo de 30 dias para que o município do Recife apresente um relatório detalhado contendo as providências adotadas, o cronograma de execução e os documentos comprobatórios.

O não atendimento injustificado à recomendação poderá resultar em adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.

O subdefensor das Causas Coletivas, Rafael Alcoforado, acredita que “não se pode promover a extinção de uma atividade tradicional de subsistência sem garantir alternativas reais de inclusão socioeconômica”, pois a ausência de regulamentação adequada “gera insegurança jurídica e aprofunda a vulnerabilidade social dessas famílias”.

O que diz a Prefeitura do Recife?

Procurada pela reportagem, a Prefeitura do Recife disse que não foi notificada oficialmente e que a gestão deu início ao Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, como foi citado na matéria.

“Em novembro passado, um primeiro grupo de carroceiros já foi contemplado, totalizando mais de R$ 13 mil em indenizações, além de bicicletas elétricas e vagas de emprego na limpeza urbana do município”, diz o comunicado.

Ainda segundo a gestão municipal, “o programa oferece alternativas de geração de renda, conforme a escolha de cada condutor. Entre as opções, há crédito para aquisição de bicicletas elétricas, vagas de emprego na limpeza urbana da cidade, acesso a linhas de microcrédito, qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo”.

“Ao todo, são disponibilizados mais de 60 cursos profissionalizantes, incluindo formações como eletricista residencial, mecânico de instalação e manutenção de ar-condicionado e cabeleireiro básico. Todo esse processo foi precedido de duas rodadas de cadastramento, nos meses de junho e dezembro de 2025, para identificar os condutores e possibilitar o acesso aos benefícios oferecidos pela gestão municipal”, complementa a prefeitura.

A gestão municipal ainda ressaltou que mantém diálogo permanente com os carroceiros, a fim de ouvir as demandas e compreender as necessidades da categoria diante da proibição da circulação de veículos de tração animal, estabelecida pela Lei municipal nº 17.918/13.

Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal

No segundo semestre do ano passado, a Prefeitura do Recife iniciou a convocação aos carroceiros para que se cadastrassem no Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal.

O alinhamento, que ainda pode ser feito, é junto ao Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais. Os trabalhadores podem agendar o atendimento nos bairros, por meio do telefone (81) 3355-1670 ou pelo WhatsApp (81) 99215-1666.

O programa inclui pagamento de indenização de R$ 1,2 mil por cada cavalo e cada carroça; acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo por meio do CredPop; encaminhamento e assistência a vagas de emprego pelo GO Recife; disponibilização de vagas para compor a equipe de limpeza urbana da Emlurb; disponibilização de veículo alternativo.

Baixa adesão, segundo DPPE

A DPPE aponta, no entanto, que “a baixa adesão ao programa está relacionada, entre outros fatores, aos valores considerados insuficientes para indenização dos proprietários dos veículos e dos animais, além da inexistência de procedimentos administrativos claros, com prazos definidos e critérios objetivos de avaliação”.

Segundo Rafael Alcoforado, “a retirada dos veículos de tração animal deve ser acompanhada de indenização justa, critérios transparentes e alternativas efetivas de trabalho”, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e aos princípios da proteção da confiança legítima e da vedação ao retrocesso social.

O documento da DPPE também chama atenção para o encerramento do prazo de prorrogação para uso dos VTAs, ocorrido em 31 de janeiro de 2026, o que exige do poder público a adoção imediata de políticas estruturadas de transição econômica, com capacitação profissional compatível com o nível de escolaridade dos beneficiários e eventual concessão de auxílio financeiro durante o período de qualificação.

Nesse sentido, Alcoforado observa que “medidas isoladas e sem planejamento adequado tendem a aprofundar ciclos de vulnerabilidade social, contrariando os objetivos constitucionais de redução das desigualdades”.

Em resumo, o que recomenda o DPPE?

Aguardar pela regulamentação integral da Lei Municipal nº 19.410/2025;

Realização de cadastramento atualizado e transparente dos proprietários de VTAs e dos animais;

Definição de critérios técnicos objetivos para avaliação dos veículos e dos animais;

Criação de políticas complementares de transição socioeconômica;

Adoção de protocolos rigorosos de bem-estar animal e a instituição de mecanismos de participação social e controle do programa.

Enquanto a recomendação não for cumprida, o DPPE orienta que o município do Recife se abstenha de adotar medidas repressivas, como apreensões ou aplicação de multas, ressalvados apenas os casos devidamente comprovados de maus-tratos aos animais.

