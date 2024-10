Defesa antiaérea síria intercepta ''alvos inimigos'', segundo mídia estatal

A defesa antiaérea da Síria interceptou "alvos inimigos" no centro do país, informou neste domingo (6) a agência de notícias oficial SANA, que costuma utilizar essa expressão para se referir a ataques israelenses.

"Nossas defesas antiaéreas estão interceptando alvos inimigos no espaço aéreo da região central", afirmou a SANA sem oferecer mais detalhes.

Por sua vez, a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos reportou explosões na região de Homs devido a um bombardeio israelense.