Defesa Civil Alerta chega em Pernambuco no dia 14 de junho; veja detalhes

Com o objetivo de proporcionar maior segurança à população contra situações de riscos, será lançado no próximo dia 18, em todo estado de Pernambuco, o Defesa Civil Alerta (DCA). A novidade foi detalhada em coletiva realizada no auditório da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), com membros da Defesa Civil estadual e membros do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), no bairro de Santo Amaro, no Recife.

"O Defesa Civil Alerta é utilizado quando se tem um nível muito elevado de risco. No monitoramento que é feito diariamente, as Defesas Civis vão avaliando se é necessário mandar um SMS, algo que já é feito, mas se o risco chegar em um nível muito alto, se envia um DCA severo ou extremo. O foco vai estar no grau do risco", explicou Isabella Rufino, coordenadora de comunicação do Cenad.

No Estado, quatro municípios serão alvos de testes da tecnologia no próximo dia 14: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca e Caruaru. Cidades adjacentes também podem ser atingidas com os avisos sonoros. Neste primeiro momento, a ideia é familiarizar a população com a tecnologia, que já está em operação nos estados do Sul e Sudeste do país.

Esse modelo de avisos não requer cadastro prévio. Ou seja: toda pessoa com celular Android ou iOS - modelos a partir de 2020 - com acesso à rede 4G ou 5G, presente na área de risco, receberá o alerta de forma automática. O serviço é totalmente gratuito.

"O alerta será enviado diretamente para a área afetada e demarcada por meio do monitoramento. Todos da área de risco vão receber o aviso", pontuou o Coronel Ramalho, secretário executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco.

Dois tipos de alertas podem ser enviados à população: extremo e severo. O conteúdo do alerta é elaborado pela Defesa Civil, com orientações específicas para situações de risco, como chuvas intensas, inundações e deslizamentos.

O extremo significa urgência imediata, precisando a população adotar medidas de autoproteção naquele exato momento. Já no severo, os civis terão mais tempo para se preparar e buscar se proteger. Os alertas aparecem em estilo pop-up na tela do celular, sobrepostos ao conteúdo sendo acessado naquele momento.

A ferramenta, neste primeiro momento, será operada pela Defesa Civil de Pernambuco. A expectativa é que, posteriormente, cada município possa assumir sua gestão de forma autônoma.

Outros estados

Além de Pernambuco, os outros oito estados do Nordeste também vão receber testes do DCA no próximo dia 14 (confira abaixo). Em pleno funcionamento nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, desde que foi implementado, o sistema já enviou 376 alertas, sendo 57 classificados como extremos, em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. O Governo Federal estime que o serviço esteja disponível em todo território nacional até o fim deste ano.

Testes do DCA em 14 de junho

Pernambuco: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Ipojuca

Alagoas: Maceió, Marechal Deodoro, Pilar, São Luís do Quitunde

Bahia: Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista, Santa Cruz Cabrália

Ceará: Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Uruburetama

Maranhão: São Luís, Paço do Lumiar, Trizidela do Vale, Imperatriz

Paraíba: João Pessoa, Alagoa Nova, Itatuba, Coremas

Piauí: Teresina, Uruçuí, Picos, Esperantina

Rio Grande do Norte: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz

Sergipe: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, Lagarto

