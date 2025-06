A- A+

Prevenção Defesa Civil testa sinal de alerta por celular em quatro cidades de Pernambuco neste sábado (14) O envio da mensagem faz parte do processo de implantação do sistema "Defesa Civil Alerta"

No próximo sábado (14), por volta das 15h, moradores de quatro municípios de Pernambuco vão receber em seus celulares uma mensagem de alerta de emergência. O envio faz parte de um teste técnico do novo sistema nacional de alertas públicos da Defesa Civil e não representa qualquer risco real ou necessidade de ação imediata da população.

O envio da mensagem faz parte do processo de implantação do sistema "Defesa Civil Alerta". O sistema utiliza a tecnologia "cell broadcast", que permite o envio de mensagens de emergência de forma instantânea e segmentada para celulares em uma determinada área.

A mensagem conterá informações simuladas sobre um alerta de emergência e orientações de autoproteção. O objetivo é avaliar o funcionamento, o tempo de entrega e o alcance da tecnologia, além de preparar as defesas civis municipais para operar o sistema em situações reais.

"É fundamental que a população compreenda que este é apenas um teste, mas que faz parte de uma estratégia essencial para garantir a segurança de todos. Os alertas também chegarão a serviços públicos como hospitais, ampliando a rede de prevenção. Pedimos que todos fiquem atentos às mensagens e, no futuro, sigam sempre as orientações repassadas pela Defesa Civil quando houver situações reais", orienta o secretário executivo de Defesa Social, coronel Ramalho.

Os municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca e Caruaru foram os escolhidos como referência para o lançamento do sistema em Pernambuco. No entanto, por conta da forma como os sinais das antenas de celular se propagam, a mensagem também poderá ser recebida por moradores de cidades vizinhas.

Entre os municípios com potencial de recepção do alerta estão, na Região Metropolitana, Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Moreno, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Paulista e Igarassu. Na Zona da Mata Sul, Escada, Sirinhaém, Ribeirão, Gameleira e Rio Formoso; no Agreste, Bezerros, Riacho das Almas, Toritama, Agrestina, Altinho, São Caetano, Surubim, Santa Cruz do Capibaribe e Cachoeirinha.

As defesas civis municipais estão participando da ação, sendo responsáveis por acompanhar a recepção dos alertas, orientar a população local e registrar os resultados para fins de avaliação técnica do sistema.

A partir do dia 18 de junho, o novo sistema estará oficialmente disponível para uso pela Defesa Civil de Pernambuco. A expectativa é que a ferramenta reforce a capacidade de resposta rápida em emergências, contribuindo para a segurança e proteção da população.

A iniciativa é conduzida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em parceria com a Anatel, operadoras móveis e a Defesa Civil Nacional.

