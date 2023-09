Defesa Civil avalia, nesta segunda (4), estrutura afetada pelo incêndio no Mercado da Encruzilhada

A- A+

Após o incêndio que atingiu, neste domingo (3) o Mercado da Encruzilhada, no Recife, uma equipe da Secretaria Executiva de Defesa Civil do município irá, na segunda-feira (4), irá avaliar a estrutura afetada pelas chamas.

A informação foi divulgada, em nota, pela Prefeitura do Recife. Por causa desse trabalho de análise, o Mercado da Encruzilhada estará fechado na segunda-feira.

Ainda segundo a nota oficial, os comerciantes com produtos perecíveis retiraram as mercadorias do local neste domingo. "A Prefeitura reitera que, tanto o processo de apoio aos permissionários com boxes diretamente atingidos pelo incêndio como os eventuais serviços de recuperação estrutural serão realizados de forma célere"

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura do Recife informa que o Mercado da Encruzilhada estará fechado nesta segunda-feira (4) para que a Secretaria Executiva de Defesa Civil possa realizar o trabalho de avaliação da estrutura afetada pelo fogo. Os comerciantes com produtos perecíveis já retiraram as mercadorias do local neste domingo. A Prefeitura reitera que, tanto o processo de apoio aos permissionários com boxes diretamente atingidos pelo incêndio como os eventuais serviços de recuperação estrutural serão realizados de forma célere.

Como foi o incêndio

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Mercado Publico da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, na manhã deste domingo (3). As chamas foram vistas de vários pontos do bairro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas por volta das 10h30. Aproximadamente dez boxes foram afetados pelo fogo.

Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Maurício Fonseca, a tragédia poderia ter sido ainda pior, porque, segundo ele, dois botijões de gás de 13 quilos, cada, ainda estavam no local, mas foram retirados.



“Não tivemos vítima alguma. A ocorrência foi um sucesso diante da proporção. Conseguimos ter acesso ao telhado dos boxes. Se não chegássemos lá, teríamos danos ainda maiores”, explicou.

Veja também

Guerra na Ucrânia Presidente da Ucrânia, Zelensky, destitui ministro da Defesa