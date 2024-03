A- A+

INCÊNDIO Defesa Civil, Bombeiros e construtora realizam vistoria em prédio atingido por incêndio no Recife Técnicos entraram no edifício Botanik Torre Flora por volta das 8h desta sexta-feira (29)

Uma comitiva com membros da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e engenheiros da construtora Carrilho realizam uma vistoria técnica no prédio em construção Botanik Torre Flora, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, que foi atingido por incêndio na noite de quinta-feira (28).

A vistoria dos órgãos responsáveis começou por volta das 8h desta sexta-feira (29) e vai analisar as questões de risco causadas pelo forte incêndio.

“A gente está verificando a parte estrutural com o pessoal da empresa responsável pela construção do prédio. Depois da avaliação, vamos sentar com todos os responsáveis para dar seu olhar clínico para tentar restabelecer a normalidade o mais rápido possível”, disse o secretário executivo de Defesa Civil do Recife, coronel Cássio Sinomar.

Uma área de 150 metros de raio em relação ao local do incêndio segue sem energia e o trecho da rua Real da Torre na altura do prédio tem a circulação de veículos fechada.

Uma liberação da via só deve acontecer após toda a vistoria ser finalizada, pois há risco de queda dos materiais atingidos pelo fogo.

Confira a íntegra da nota da construtora:

A Construtora Carrilho, empresa com mais de 50 anos de atuação na área da construção civil, informa que o fogo que atingiu seu empreendimento em construção no bairro da Torre foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Não houve registro de vítimas e a empresa está em contato com as autoridades para encontrar o motivo do incidente. Vale ressaltar que o empreendimento tem seguro e nenhum cliente da empresa será prejudicado. Durante o final de semana, visitas técnicas serão realizadas na obra para uma melhor avaliação da situação.

Veja também

Morte Israel anuncia que matou comandante da unidade de mísseis do Hezbollah no Líbano