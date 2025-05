Defesa Civil de Abreu e Lima ordena desocupação imediata de bloco de moradias em residencial

A- A+

A Defesa Civil de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, ordenou a desocupação imediata do prédio E2 do Residencial Fábio Correia, que fica no bairro do Desterro.

Há cerca de 23 dias, em 24 de abril, o prédio E2 foi interditado pelo órgão após um incêndio atingir um dos apartamentos do edifício. Na ocasião, apenas dois moradores estavam no local. O fogo foi controlado e não deixou vítimas.



Por questões de segurança, o prédio E1 também recebeu recomendação de desocupação, levando a interdição de todo o bloco E do residencial.

Em mutirão, a Defesa Civil do município retornou ao local na última segunda-feira (12), para fazer uma vistoria nos outros 6 blocos do Residencial. Durante a visita, as equipes identificaram patologias relevantes em mais duas unidades (A e B), demandando uma ação de segurança também urgente, no intuito de preservar as vidas das dezenas de moradores.

O que diz a Prefeitura de Abreu e Lima?

Por meio de nota oficial, a Prefeitura de Abreu e Lima informou que já vem monitorando há um tempo a situação do Residencial Fábio Correia, e que as interdições preventivas realizadas pela Defesa Civil tem como objetivo desocupar, momentaneamente, as edificações para que o condomínio providencie os reparos e estabeleça a segurança da moradia juntamente a uma empresa de engenharia.

O prazo concedido para a desocupação das moradias foi imediato para os blocos afetados, e 15 dias para os demais.

