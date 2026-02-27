Sex, 27 de Fevereiro

FAIXA DE GAZA

Defesa Civil de Gaza afirma que ataques israelenses provocaram cinco mortes

Israel e Hamas trocam acusações sobre violações da trégua, que entrou em vigor em 10 de outubro

PalestinaPalestina - Foto: Omar Al-Qattaa/AFP

Ataques israelenses mataram pelo menos cinco pessoas em Gaza na manhã de sexta-feira (27), informou a Defesa Civil do território, onde um cessar-fogo está oficialmente em vigor entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas desde outubro.

A Defesa Civil, uma organização de primeiros socorros que opera sob a autoridade do Hamas, informou à AFP que um ataque com drones provocou três mortes no sul da Faixa e que outras duas morreram no centro do território devastado pela guerra.

Israel e Hamas trocam acusações sobre violações da trégua, que entrou em vigor em 10 de outubro, após dois anos de guerra.

Os tiros dos dois lados prosseguem diariamente. Em 15 de fevereiro, a Defesa Civil informou que ataques israelenses provocaram 12 mortes em Gaza.

O Exército israelense afirmou que havia identificado "vários terroristas armados refugiados sob os escombros" e que respondeu a uma "violação flagrante" do cessar-fogo.

O Ministério da Saúde de Gaza, que também responde à autoridade do Hamas, afirmou que pelo menos 601 pessoas morreram desde o início da trégua.

O Exército israelense afirma que pelo menos quatro soldados morreram no mesmo período.

As restrições impostas à imprensa e o acesso limitado a Gaza impedem que a AFP verifique de forma independente os números de vítimas.

