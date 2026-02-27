Defesa Civil de Gaza afirma que ataques israelenses provocaram cinco mortes
Israel e Hamas trocam acusações sobre violações da trégua, que entrou em vigor em 10 de outubro
Ataques israelenses mataram pelo menos cinco pessoas em Gaza na manhã de sexta-feira (27), informou a Defesa Civil do território, onde um cessar-fogo está oficialmente em vigor entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas desde outubro.
A Defesa Civil, uma organização de primeiros socorros que opera sob a autoridade do Hamas, informou à AFP que um ataque com drones provocou três mortes no sul da Faixa e que outras duas morreram no centro do território devastado pela guerra.
Os tiros dos dois lados prosseguem diariamente. Em 15 de fevereiro, a Defesa Civil informou que ataques israelenses provocaram 12 mortes em Gaza.
O Exército israelense afirmou que havia identificado "vários terroristas armados refugiados sob os escombros" e que respondeu a uma "violação flagrante" do cessar-fogo.
O Ministério da Saúde de Gaza, que também responde à autoridade do Hamas, afirmou que pelo menos 601 pessoas morreram desde o início da trégua.
O Exército israelense afirma que pelo menos quatro soldados morreram no mesmo período.
As restrições impostas à imprensa e o acesso limitado a Gaza impedem que a AFP verifique de forma independente os números de vítimas.