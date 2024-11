Defesa Civil de Gaza afirma que bombardeios israelenses deixaram 20 mortos

A- A+

A Defesa Civil palestina relatou neste domingo que 20 pessoas morreram, incluindo quatro mulheres e três crianças, em bombardeios israelenses na Faixa de Gaza.

O ataque mais letal, que provocou 10 mortes, atingiu uma residência no campo de refugiados de Al Bureij, no centro de Gaza, declarou à AFP Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil.

Pelo menos uma mulher morreu e 10 ficaram feridas em outro bombardeio contra outra casa do campo, acrescentou.

Cinco pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um ataque com "míssil lançado por um drone israelense" no leste de Rafah, no sul do território palestino, acrescentou o porta-voz.

Quatro pessoas morreram em um bombardeio noturno no oeste do campo de Nuseirat, no centro, segundo a mesma fonte.

A guerra começou após o ataque sem precedentes de 7 de outubro de 2023 do movimento islamista palestino Hamas em território israelense.

Naquele dia, militantes islamistas mataram 1.206 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, e sequestraram 251, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses que incluem os reféns mortos em cativeiro.

Dos sequestrados, 97 ainda estão em cativeiro em Gaza, incluindo 34 que o exército israelense acredita estarem mortos.

A resposta militar lançada por Israel matou mais de 43.800 pessoas no território palestino, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

