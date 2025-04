A- A+

Guerra Defesa Civil de Gaza anuncia 25 mortes em ataques israelenses Israel rompeu uma trégua de quase dois meses na guerra com o movimento islamista Hamas e retomou os bombardeios

Ao menos 25 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram neste domingo (20) em ataques israelenses na Faixa de Gaza, informou a Defesa Civil palestina.

"Desde o amanhecer, os ataques aéreos mataram 20 pessoas e feriram dezenas, incluindo mulheres e crianças, em toda a Faixa de Gaza", declarou à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.

Um ataque com drone contra um grupo de civis deixou cinco mortos no leste de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, afirmou a Defesa Civil em um comunicado.

No dia 18 de março, Israel rompeu uma trégua de quase dois meses na guerra com o movimento islamista Hamas e retomou os bombardeios aéreos e as operações terrestres em Gaza.

A guerra foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que provocou 1.218 mortes, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas no dia, 58 continuam em cativeiro em Gaza, 34 das quais morreram, segundo o Exército israelense.

Segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas, pelo menos 1.827 pessoas morreram desde 18 de março, o que eleva para 51.201 o número de mortos em Gaza desde o início da ofensiva de retaliação israelense, há pouco mais de 18 meses.

