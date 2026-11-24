A- A+

GAZA Defesa Civil de Gaza diz que ataques israelenses deixaram seis mortos Israel e Hamas trocam acusações sobre a violação do cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025

Seis pessoas, incluindo um adolescente, morreram em ataques israelenses na Faixa de Gaza nesta terça-feira (24), anunciaram os serviços de emergência do território palestino devastado pela guerra, enquanto o Exército israelense afirmou que visava "terroristas".

Israel e Hamas trocam acusações sobre a violação do cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de uma guerra iniciada pelo ataque sem precedentes do movimento islamista palestino em território israelense em 7 de outubro de 2023.

Segundo a Defesa Civil, organização de primeiros socorros que opera sob a autoridade do Hamas, três palestinos, entre eles um jovem de 17 anos, "morreram durante um ataque aéreo israelense que teve como alvo um grupo de civis" no sul da cidade de Gaza.

Além disso, três pessoas morreram em um ataque contra um posto da polícia na área de Al-Mawasi, ao oeste de Khan Yunis, acrescentou a mesma fonte. Os corpos foram levados para o hospital Naser, localizado nesta cidade do sul do território.

Procurado pela AFP, o Exército israelense afirmou que atacou "terroristas" na área de Al-Mawasi, sem divulgar mais detalhes.

A respeito do segundo ataque, afirmou que estava "verificando" a informação.

Pelo menos 1.658 palestinos morreram desde a entrada em vigor do cessar-fogo na Faixa de Gaza, segundo uma contagem da AFP baseada em números do Ministério da Saúde de Gaza, que está sob a autoridade do Hamas e cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

Ao mesmo tempo, o Exército israelense informou a morte de sete soldados e um civil.

Veja também