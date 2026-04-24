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guerra Defesa Civil de Gaza diz que ataques israelenses mataram 13 palestinos Apesar do cessar-fogo acordado em outubro, Gaza continua imersa em violência cotidiana, com a persistência de ataques israelenses e acusações mútuas entre o exército de Israel e o Hamas de violações da trégua

A agência de Defesa Civil de Gaza informou que ataques israelenses realizados nesta sexta-feira (24) no território palestino causaram a morte de pelo menos 13 pessoas.

Apesar do cessar-fogo acordado em outubro, Gaza continua imersa em violência cotidiana, com a persistência de ataques israelenses e acusações mútuas entre o exército de Israel e o Hamas de violações da trégua.

Oito pessoas — entre elas uma criança — morreram e várias outras ficaram feridas quando um ataque aéreo israelense atingiu um veículo policial na cidade de Khan Yunis, no sul, segundo indicou a agência de defesa civil, que atua como serviço de resgate sob a autoridade do Hamas.

De acordo com o Ministério do Interior do território, dois dos mortos eram policiais.

Em um incidente separado, três pessoas — uma mulher e seus dois filhos — perderam a vida quando a artilharia israelense atingiu residências perto do hospital Kamal Adwan, em Beit Lahia, no norte da Faixa.

Em um terceiro ataque, um avião israelense atingiu outra patrulha policial na cidade de Gaza City — o maior centro urbano do território —, matando duas pessoas e ferindo outras duas, acrescentou a agência. O Ministério do Interior confirmou que os dois mortos também eram policiais.

Os hospitais Al-Shifa e Nasser, em Gaza, confirmaram o número de mortos e divulgaram os nomes de 12 das 13 vítimas fatais. A décima terceira vítima foi uma criança de 12 anos cuja identidade não pôde ser confirmada imediatamente.

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