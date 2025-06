Defesa Civil de Gaza relata 51 mortes por disparos israelenses perto de centro de ajuda

A- A+

A Defesa Civil da Faixa de Gaza afirmou nesta terça-feira (17) que as forças israelenses mataram pelo menos 51 pessoas que estavam reunidas perto de um centro de distribuição de ajuda, no sul do território palestino.

O porta-voz do organismo de resgate, Mahmud Bassal, declarou à AFP que mais de 200 pessoas ficaram feridas no incidente, que aconteceu quando milhares de palestinos se reuniram para receber alimentos em Khan Yunis.

"Drones israelenses dispararam contra as pessoas. Minutos depois, tanques israelenses lançaram vários projéteis (...) o que causou um grande número de mártires e feridos", afirmou.

O Exército israelense disse à AFP que está "analisando" o incidente.

O Ministério da Saúde de Gaza indicou que, como resultado do ocorrido, "51 mártires e mais de 200 feridos, entre eles 20 em estado crítico, foram levados ao Complexo Médico Naser".

Há mais de 20 meses, a Faixa de Gaza tem sido devastada pela guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

O Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas afirmou na segunda-feira que 5.139 pessoas morreram desde que Israel retomou os bombardeios em 18 de março, após o colapso de uma trégua de quase dois meses.

O conflito começou no dia 7 de outubro de 2023 com o ataque surpresa do Hamas no sul de Israel, que deixou 1.218 mortos do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. Os milicianos também sequestraram 251 pessoas.

O balanço da campanha militar israelense em Gaza supera mais de 55.400 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde.

