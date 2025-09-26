Sex, 26 de Setembro

Conflito

Defesa Civil de Gaza reporta 22 mortos em ataques israelenses antes do discurso de Netanyahu na ONU

O Exército israelense informou em nota que a força aérea "atacou mais de 140 alvos em toda a Faixa de Gaza, incluindo terroristas, túneis e infraestruturas militares"

Defesa Civil de Gaza reporta 22 mortos em ataques israelenses antes do discurso de Netanyahu na ONU - Foto: Eyad Baba / AFP

A Defesa Civil de Gaza relatou pelo menos 22 mortos em ataques de Israel nesta sexta-feira(26) em todo o território palestino, antes do esperado discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral da ONU.

O Exército israelense informou em nota que a força aérea "atacou mais de 140 alvos em toda a Faixa de Gaza, incluindo terroristas, túneis e infraestruturas militares".

Israel lançou em 16 de setembro uma grande ofensiva contra a Cidade de Gaza, e seu Exército informou na quinta-feira que 700.000 palestinos fugiram do principal centro urbano da Faixa desde o final de agosto.

O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (Ocha, na sigla em inglês) estima que 388.400 pessoas partiram para o sul desde o final de agosto, a maioria deslocadas da Cidade de Gaza.

Netanyahu ordenou a transmissão de seu discurso na ONU por alto-falantes do lado israelense da fronteira com Gaza, para que também fosse ouvido no território palestino.

A guerra eclodiu após o ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, quando comandos islamistas mataram 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em fontes oficiais.

A campanha de retaliação israelense já provocou mais de 65.500 mortes em Gaza, a maioria entre civis, segundo números do Ministério da Saúde local, considerados confiáveis pela ONU.

