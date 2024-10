A- A+

Gaza Defesa Civil de Gaza reporta 33 mortos no bombardeio de Israel em Jabaliya A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou que 33 pessoas morreram na noite desta sexta-feira (18)

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou que 33 pessoas morreram em um bombardeio israelense lançado na noite desta sexta-feira (18) no acampamento de refugiados de Jabaliya, no norte do território devastado palestino.

“O número de vítimas foi elevado para 33 mortos e ocorrências de feridos”, informou o porta-voz da organização Mahmud Basal, depois de que uma fonte médica do hospital Al Awda disse à AFP que seu estabelecimento recebeu “22 mortos e 70 feridos” após o ataque, que atingiu a zona Tal Al Zaatar do campo de refugiados.

Veja também

TRÁFICO Produção de cocaína bate recorde histórico na Colômbia