Defesa Civil de Gaza reporta 73 mortos em ataques israelenses desde anúncio de acordo de trégua

A Defesa Civil de Gaza indicou, nesta quinta-feira (16), que Israel bombardeou várias regiões do território palestino desde o anúncio do acordo de uma trégua entre o movimento islamista Hamas e o Estado israelense, matando pelo menos 73 pessoas e ferindo centenas.

"Desde que o acordo de cessar-fogo foi anunciado [quarta-feira], as forças da ocupação israelense mataram 73 pessoas, incluindo 20 crianças e 25 mulheres", disse à AFP o porta-voz do órgão, Mahmud Basal, acrescentando que outras 230 pessoas ficaram feridas em "bombardeios que continuam", um dia depois do anúncio.