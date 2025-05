A- A+

DESABAMENTO Desabamento do Edifício Kátia Melo: Defesa Civil de Jaboatão cobra cumprimento de medidas Entre as medidas solicitadas, está a elaboração do laudo técnico de avaliação de risco do imóvel

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Executiva de Defesa Civil, notificou o condomínio do Edifício Kátia Melo, localizado em Piedade, para cumprir três recomendações em até 24h após o desabamento, ocorrido na última terça (6).

Das três medidas solicitadas, apenas uma foi cumprida: a retirada dos portões de proteção da área externa do prédio.

A segunda ação, que trata da elaboração do laudo técnico de avaliação de risco do imóvel, está em andamento e deve ser concluída até esta quarta-feira (7).

Já a terceira recomendação, referente à contratação de uma empresa de segurança patrimonial para proteger a área do prédio, ainda não foi atendida pela administração do condomínio, segundo a Defesa Civil. Segundo a prefeitura, as três medidas foram acordadas previamente com a gestão do edifício no mesmo dia do desabamento.

Segundo o órgão, uma equipe da Guarda Civil Municipal mantém vigilância 24h para preservar a segurança da área isolada e das pessoas que circulam pelo local até que a demolição seja realizada.

A Defesa Civil afirmou ainda que aguarda a conclusão dessas recomendações para tomar as devidas providências.

Relembre o caso

O prédio-caixão Kátia Melo, localizado no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, desabou na manhã da última terça-feira (6). Equipes da Defesa Civil do município haviam interditado o edifício no último domingo (4), após uma vistoria.

Em nota, divulgada no domingo, o órgão explicou que o local apresentava "vários sinais, como fissuras, abatimento de piso e indícios de movimentação na estrutura."

Como o prédio foi esvaziado imediatamente, não houve feridos no momento do desabamento.

