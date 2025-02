A- A+

Chuvas Defesa Civil de Nazaré da Mata disponibiliza canais de alerta para a população durante as chuvas Moradores podem receber avisos sobre chuvas fortes e desastres naturais via SMS, WhatsApp e Telegram

A Prefeitura de Nazaré da Mata, na Mata Norte do Estado, está reforçando a comunicação com a população durante o período de chuvas intensas, que vai de janeiro a março.

Pela primeira vez, a Defesa Civil do município, em parceria com a Defesa Civil Nacional, Defesa Civil Estadual e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), disponibiliza canais gratuitos para envio de alertas sobre chuvas fortes e possíveis desastres.

O objetivo é garantir que os moradores, especialmente aqueles em áreas ribeirinhas, zonas rurais e locais de risco, recebam informações em tempo real e possam se preparar para situações de emergência.

Os alertas podem ser recebidos por SMS, WhatsApp e Telegram. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem para o número 40199 com o CEP da localidade. No WhatsApp, os moradores podem adicionar o número 61 2034-4611 ou acessar o link, enviar um "olá" e seguir as instruções para receber os avisos. O mesmo número pode ser usado no Telegram.

De acordo com a Defesa Civil, coordenada pela Secretária de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, Aninha Araújo, a iniciativa é essencial para fortalecer a prevenção e a segurança da população.

"A comunicação rápida e eficiente é um dos pilares do nosso trabalho. Com esses canais, queremos garantir que todos tenham acesso às informações necessárias para se protegerem", destacou.

Além dos alertas, a Defesa Civil de Nazaré da Mata está atualizando o Plano de Contingência do município, com mapeamento de áreas de risco e cadastro de famílias vulneráveis. A nova gestão reforça que a participação da população é fundamental: ao se cadastrar nos canais de comunicação, os moradores contribuem para uma resposta mais ágil e organizada em situações de emergência.



