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RIO DE JANEIRO Defesa Civil de Niterói nega previsão de ciclone após alerta automático do Google Segundo o órgão, o alerta que efetivamente está em vigor para o município é de ressaca

Moradores de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, receberam um alerta automático do Google mencionando a possibilidade de ciclone na região. A Defesa Civil do município, porém, informou nesta sexta-feira, 14, que não há previsão de ciclone para a cidade neste fim de semana e que a informação não corresponde à previsão meteorológica oficial.

"Importante: não há previsão de ciclone para a região de Niterói", afirmou a Defesa Civil. Segundo o órgão, o alerta que efetivamente está em vigor para o município é de ressaca, emitido pela Marinha do Brasil e posteriormente repassado à população pela Defesa Civil acompanhado de orientações de segurança.

"Então não há alerta relacionado a ciclone em Niterói. As pessoas estão questionando acerca de um aviso da ferramenta Google, mas esse alerta não condiz com a nossa previsão meteorológica para este final de semana", afirmou o tenente-coronel Walace Medeiros.

Procurado, o Google afirmou que "os alertas públicos de emergência na Busca e no Google Maps refletem dados oficiais emitidos diretamente por agências governamentais e autoridades locais, como a Defesa Civil".

O aviso de ressaca começa às 21h30 desta sexta-feira e permanece válido até as 6h de domingo, 16. Segundo as informações divulgadas pelo Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, são esperadas ondas de 2,5 metros, com direção Sul e Sudeste.

Diante das condições do mar, a Defesa Civil orienta moradores e turistas a evitar banho de mar e a prática de esportes na praia durante o período de ressaca. A recomendação também é não permanecer em mirantes ou outros locais próximos ao mar e seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

O órgão pede ainda que as pessoas evitem circular de bicicleta pela orla caso as ondas estejam alcançando as calçadas. Pescadores são orientados a não navegar durante a ressaca.

Em caso de acidente, a recomendação é não entrar no mar para tentar resgatar vítimas e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil informou que permanece monitorando as condições e que divulgará novos informes caso seja necessário.

Após a circulação do alerta automático sobre ciclone, o órgão recomendou que a população acompanhe as informações divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Niterói e da própria Defesa Civil.

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