Defesa Civil de Olinda disponibiliza local condenado pelo próprio órgão para ambulantes no Carnaval

A- A+

Pouco depois de um mês, quando condenou um espaço na rua Doutor Moreira Alves, em Olinda, a Defesa Civil da cidade agora retornou ao local para fazer marcações e disponibilizar a área para o trabalho de vendedores ambulantes neste Carnaval. A denúncia foi feita à reportagem da Folha de Pernambuco, nesta quarta-feira (8), por Graça Azevedo, uma moradora que recebeu do próprio órgão a informação de que o muro da sua residência estava condenado por conta de uma árvore.

“Eu administro essa casa onde tem a árvore e estava querendo podar, então fiz um requerimento no dia 26 de outubro do ano passado e dei entrada, porque as árvores estavam muito pesadas. Até janeiro deste ano, não tive nenhuma resposta, aí chamei uma pessoa para podar e tirar o peso. O trabalhador veio e, no mesmo instante, chegaram quatro fiscais da Defesa Civil e me perguntaram sobre, e eu disse que era por conta do peso das árvores”, disse Graça de início, antes de relembrar como recebeu a informação das autoridades de que a área sofria riscos.

“O secretário da Defesa Civil, então, condenou uma das árvores, dizendo que a que está encostada no muro está em estado de urgência. Na minha frente, ele ligou para o secretário de Patrimônio e disse sobre a árvore, dizendo que ela iria cair por cima do muro e pediu providências. Mas nada foi feito”, complementou a mulher.

Aguardando por providências do caso, Graça se deparou com uma postura oposta da Defesa Civil, que indicou que na área condenada algumas pessoas poderão trabalhar como vendedores ambulantes durante a época carnavalesca que se aproxima.

“Está em estado grave e isso já foi constatado pela Defesa Civil, aí agora mandam uma marcação de ambulantes para ficar sob esse muro. Vai ser um desastre, porque se chover o muro e a árvore podem cair”, alertou.

Árvore condenada vista por dentro da casa da moradora Graça Azevedo, em Olinda

O que diz a Defesa Civil?

Ainda de acordo com a moradora, ela chegou a sinalizar às autoridades, mas não teve respostas. “Troquei mensagens em um grupo com o secretário de Patrimônio e também com o da Defesa Civil, mas eles não me respondem. Eu até já mandei foto das marcações”, disse Graça.

A reportagem da Folha de Pernambuco tentou contato com o secretário executivo da Defesa Civil de Olinda, Irapoan Muniz, mas não obteve resposta até a veiculação deste material. O secretário executivo de Patrimônio de Olinda, Odin Neves, também foi contatado, e repassou o caso para a assessoria de imprensa da cidade, que ainda não deu retorno.



Veja também

Terremoto Turquia e Síria resgatam mais sobreviventes; balanço do terremoto supera 11.700 mortes