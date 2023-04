Mais de 100 imóveis em Olinda têm "risco iminente de desabamento", diz Defesa Civil de cidade

A- A+

Atualmente, 110 imóveis estão com “risco iminente de desabamento” em Olinda, segundo informações repassadas pela Defesa Civil da cidade, localizada na Região Metropolitana do Recife. Todos os imóveis são do tipo caixão.

Laudos técnicos foram realizados nesses imóveis e, em alguns, foi constatada a necessidade de demolição imediata. Também foi apontada a guarda das edificações, que podem ser de construtoras ou seguradoras.

Os bairros de Olinda que têm imóveis com risco de desabamento, segundo a Defesa Civil, são: Jardim Fragoso, Jardim Brasil, Casa Caiada, Bairro Novo, Jardim Atlântico, Rio Doce “e mais”.

Não foi repassado o quantitativo por bairro.

Um novo levantamento, que reforça a vistoria nos já condenados e aumentará o número de imóveis avaliados, está previsto para acontecer ao longo da semana, anunciou a Prefeitura de Olinda. A data não foi informada.



O anúncio da vistoria é feito três dias após o desabamento parcial do Edifício Leme, localizado em Jardim Atlântico e que também é de modelo caixão. No desabamento, seis pessoas morreram.

Ainda no comunicado, a Defesa Civil disse que “parte deste quantitativo é alvo de ações judiciais, sob o conhecimento conjunto do Ministério Público de Pernambuco”.

