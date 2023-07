Defesa Civil de Olinda instala comitê de monitoramento para agilizar ações em períodos de chuva

A- A+

Com o objetivo de acelerar as respostas à população em períodos de chuva, a Defesa Civil de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), instalou um comitê de monitoramento na sede da pasta, localizada no bairro de Jardim Atlântico. Segundo a prefeitura, índices relativos ao tempo são catalogados em tempo real e transformados em ações para equipes de plantão nas ruas.

O tempo de resposta com o uso das ferramentas pode ser reduzido em até 70%. O comitê está conectado aos principais órgãos que monitoram a chuva, como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

“Acompanhamos todas as previsões em tempo real e, com isso, temos uma previsão mais precisa de quando a chuva vai chegar e em quais pontos vai cair, além do volume. Isso gera alertas que fazemos aos moradores e para nossas equipes, que conseguem uma resposta mais rápida”, pontuou o diretor de operações da Defesa Civil de Olinda, Fred Nóbrega.

Cada índice gera alerta para ações específicas. Por exemplo, quando os ventos estão muito fortes, o cuidado passa a ser quanto ao tombamento de árvores. “Quando a gente não está aqui, pode acessar de casa. Nesse comitê são cinco pessoas”, lembrou Fred ao citar que o monitoramento pode ser acessado até pelo celular dos gestores.

Atualmente, 180 pessoas atuam na Defesa Civil de Olinda, sendo divididas em equipes de instalação de lonas, engenharia e erradicação. Este ano já foram instalados 400 mil metros quadrados de lonas em áreas de risco e erradicados 1.336 vegetais que poderiam gerar acúmulo de água em barreiras. A engenharia fez 1.422 vistorias em imóveis.

“Utilizando ferramentas de monitoramento para prever acontecimentos meteorológicos poderemos atuar mais nas áreas de riscos preventivamente, avançando equipes no terrenos e com isso diminuir o tempo resposta”, concluiu o secretário executivo de Defesa Civil de Olinda, Valdy Oliveira.

Como acionar a Defesa Civil de Olinda

A população de Olinda pode utilizar o sistema eOuve, plataforma que gerencia chamadas. Quando o morador efetuar a ligação para a Defesa Civil solicitando algum serviço pelo 0800 081 0060, serão preenchidos vários detalhes relacionados ao pedido.

Com isso, as equipes e a população poderão acompanhar o desenvolvimento do chamado com mais detalhes e com maior agilidade. A Defesa Civil trabalha 24h, de domingo a domingo, e além do 0800 também pode ser acionada por ligação e WhatsApp pelo 81 9.9266-5307.

