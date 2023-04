Defesa Civil de Olinda isola área do edifício que desabou: "Risco de colapso imediato"

A- A+

Poucas horas depois dos bombeiros encerrarem as buscas por vítimas do desabamento do Edifício Leme, em Olinda, a Defesa Civil iniciou o isolamento da área. Os bombeiros acharam o corpo da última vítima na madrugada deste sábado (29).



Segundo Valdy Oliveira, secretário da Defesa Civil, toda a área do prédio será isolada. "A Defesa Civil de Olinda está agora fazendo o tapunamento da área, fechando a área do edifício, para que as pessoas não entrem. Fizemos uma avaliação técnica da edificação, vamos emitir um laudo técnico definitivo, e tudo indica que ela está em situação de risco de colapso imediato", detalhou.



"Vamos encaminhar esse relatório para a procuradoria do município para que dê celeridade ao processo junto à seguradora para demolição imediata dessa edificação", reforçou Valdy.





