Defesa Civil de Olinda inicia implantação de sistema que monitora risco de alagamentos em tempo real

A- A+

A Defesa Civil de Olinda, em parceria com a startup “Ih, Alagou”, está implementando, a partir desta terça-feira (17), um sistema de monitoramento inteligente para acompanhar em tempo real o nível da água em rios e áreas de risco.

A tecnologia já está em fase de testes com um protótipo instalado no Manguezal Chico Science, que corta o Espaço Ciência, no Complexo Salgadinho.

O sistema enviará atualizações automáticas a cada cinco muitos para a equipe técnica do município e as regiões afetadas, permitindo atuação rápida diante de possíveis alagamentos ou deslizamentos de barreira.

Dez pontos da cidade passarão a receber sensores que funcionarão de forma contínua.

A apresentação oficial do projeto aconteceu na manhã desta segunda-feira (16), na sede da Defesa Civil de Olinda, com a presença dos técnicos da Prefeitura e representantes da startup.

A solução, que já foi premiada internacionalmente, foi criada por jovens das periferias de Pernambuco e integra ações de inovação social voltadas à adaptação climática.

Daniel Paixão, da startup “Ih, Alagou”, destacou que a iniciativa pode transformar a forma como os municípios da Região Metropolitana lidam com as emergências provocadas pelas chuvas.

“Olinda será a grande vitrine de inovação com esse projeto, pois a ideia é pegar esse case do município e ampliar depois para toda a Região Metropolitana”, afirmou.

Para o secretário executivo da Defesa Civil de Olinda, Carlos D’Albuquerque, o sistema é pioneiro no município e representa uma ferramenta estratégica na prevenção de riscos. Ele explicou que o momento é de articulação para garantir que o equipamento funcione de forma eficaz e que a comunidade entenda sua importância.

“A gente está implantando um sistema pioneiro no município, que é o sistema de monitoramento para alagamentos. Nosso papel agora é traçar a melhor forma de conscientizar a comunidade de que esse equipamento não pode ser vandalizado, porque ele só traz benefícios”, afirmou o secretário.

O processo de implantação será feito por etapas, com apoio técnico e diálogo com a população.



Veja também