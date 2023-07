A- A+

Tragédia Defesa Civil de Paulista interdita prédios do Conjunto Beira-Mar após desabamento no Janga A data de demolição ainda não foi definida, mas alguns estalos em outros edifícios foram ouvidos por moradores

Após o desabamento de parte de um prédio no Conjunto Beira-Mar, no Janga, na sexta (7), deixar 14 mortos e 7 feridos, a Defesa Civil de Paulista realizou, na manhã desta segunda (10), uma intensa vistoria nos edifícios do conjunto. Os prédios da quadra em que houve o desabamento já foram todos evacuados e não houve resistência dos moradores.

A data de demolição ainda não foi definida, mas alguns estalos em outros prédios foram ouvidos por moradores. Até o momento, cinco dos 29 edifícios do Conjunto Beira Mar foram interditados pela Defesa Civil, e um "pode entrar em colapso a qualquer momento", de acordo com o Ermerson Suame, engenheiro do órgão.

"A caixa d'água de um dos prédios está comprometida e pode entrar em colapso. Inclusive, vimos várias trincas, fissuras e rachaduras na estrutura também. É uma edificação de 35 anos, sem nenhum tipo de manutenção. Então pedimos para a população evacuar de imediato. Vamos seguir com as vistorias para verificar o conjunto inteiro", explicou o engenheiro.

De acordo com Leonice Bezerra, moradora de um dos edifícios interditados, a secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos está dando o suporte para a mudança. "Eles interditaram hoje (segunda) de manhã e estamos desmontando as coisas para fazer a mudança. Moro no terceiro andar. No momento, eu não tenho para onde ir, mas estamos vendo um local na casa de uma amiga da minha vizinha para colocarmos os móveis também", conta.

Suporte para os moradores

A secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos do município concedeu um caminhão para ajudar os moradores a fazerem suas mudanças e evacuarem os apartamentos dos prédios que já foram interditados o mais rápido possível.

"Estamos concedendo todo o auxílio incial, como a remoção dos itens das famílias com o caminhão, auxílio funeral e, hoje, a gente segue concedendo benefícios para eles, como o auxílio moradia, auxílio cesta básica também pra gente garantir a alimentação dessas famílias", disse a secretária da pasta, Kelly Tavares.

A Igreja Presbiteriana, na rua por trás do Conjunto Beira Mar, é o ponto de apoio da Prefeitura do Paulista para realizar o cadastramento dos moradores que estão precisando do auxílio para retirar os móveis dos apartamentos. "A gente precisa identificar quem é esse morador, se é proprietário, se é ocupante ou inquilino, para poder dar os encaminhamentos necessários para eles", pontua a secretária.

Os moradores que não têm para onde ir, estão sendo abrigados na Escola Edson Gomes.

Veja também

Vulcão Erupção vulcânica perto da capital da Islândia