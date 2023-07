A- A+

Desabamento Defesa Civil do Paulista recomenda demolição de 14 prédios do Conjunto Beira-Mar Resultado dos pareceres técnicos de engenharia engloba edificações dos blocos D01 ao D14

Recomendando a demolição dos blocos D01 ao D14, após as vistorias realizadas no Conjunto Residencial do Beira-Mar, no Janga, no Paulista, a Defesa Civil enviou, nesta quarta-feira (26), os pareceres técnicos de engenharia à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Com o intuito de que a seguradora responsável pelos prédios execute as demolições, a PGM encaminhou os pareceres ao Ministério Publico de Pernambuco (MPPE) e ao Tribunal de Justiça do Estado (TJPE).

No último dia 13 de julho, a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulista determinou a desocupação e demolição imediata do que restou do bloco D-07. A decisão atendeu ao processo instaurado pela prefeitura contra a Sul América Cia. Nacional de Seguros, que, de acordo com a decisão judicial, deverá arcar com as despesas da execução.

No processo, a prefeitura requereu que a seguradora exibisse um cronograma da demolição em até 24 horas, o que não foi cumprido, além do aumento da multa em razão do descumprimento da ordem.

