Defesa Civil de Paulista recomenda demolição de 14 prédios do Conjunto Beira-Mar

A Secretaria Executiva de Defesa Civil de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), remeteu à Procuradoria Geral do Município (PGM) os pareceres técnicos de engenharia resultantes das vistorias realizadas no conjunto residencial do Conjunto Beira-Mar, localizado no bairro do Janga. Segundo o documento, a recomendação é a demolição dos blocos D1 ao D14.

Em 7 de julho, o bloco D7 desabou parcialmente, deixando 14 pessoas mortas e sete feridas em uma das maiores tragédias habitacionais da história de Pernambuco.

A decisão de demolição dos prédios foi tomada após inspeções realizadas pelos técnicos da Defesa Civil, que constataram sérias irregularidades estruturais nos blocos mencionados. A preocupação com a segurança dos moradores levou à conclusão de que a demolição é a medida mais adequada para evitar potenciais acidentes e garantir a integridade das pessoas que vivem no local.

Logo após receber os pareceres, a Procuradoria Geral do Município encaminhou os documentos ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e ao Tribunal de Justiça do Estado (TJPE), solicitando que a seguradora responsável pelos prédios execute as demolições.

A seguradora em questão é a SulAmérica Cia. Nacional de Seguros, conforme determinado por decisão judicial da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulista, datada do último dia 13 de julho.

A mencionada decisão judicial ordenou a desocupação e a demolição imediata do que restou do bloco D7, e exigiu que a seguradora arque com todas as despesas decorrentes da execução. Contudo, o processo se estendeu devido ao descumprimento por parte da seguradora em apresentar um cronograma para a demolição no prazo de 24 horas, como solicitado pela prefeitura.

Diante da situação, a Prefeitura de Paulista solicitou a majoração da multa prevista, considerando o descaso da seguradora com as determinações judiciais e a urgência em solucionar os riscos representados pelos blocos deteriorados.

A expectativa é de que, com o prosseguimento do processo e a atuação das autoridades competentes, a seguradora seja pressionada a cumprir a decisão e arcar com as consequências da falta de ação no prazo estipulado.

Enquanto aguardam-se os desdobramentos legais, a prefeitura afirmou estar empenhada em tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança da população que reside no Conjunto Beira-Mar. Os moradores afetados estão sendo assistidos pelas autoridades locais, e as orientações sobre a desocupação segura dos imóveis serão fornecidas em breve.

