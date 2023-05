Defesa Civil de Pernambuco discute ações de prevenção e protocolo de atuação em desastres por chuvas

A- A+

Ações para prevenir acidentes causados pelas chuvas foram discutidas pela Defesa Civil de Pernambuco durante encontro sobre a Operação Inverno 2023.

O evento, que contou com a presença de representantes das defesas civis de vários municípios, ocorreu nessa terça-feira (16), no auditório do Banco Central, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

Entre as ações anunciadas, estão prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de áreas com ocorrências de desastres devido às chuvas.

Segundo a Defesa Civil de Pernambuco, municípios da Região Metropolitana do Recife, da Zona da Mata e do Agreste receberam a visita de equipes, que repassaram orientações para as defesas civis municipais. Além disso, mais de 50 vistorias foram realizadas em pontos de risco desde janeiro deste ano.

“O encontro é importante, pois fortalece os laços e cria um protocolo para que todos saibam o que fazer em um momento de desastre”, afirmou a secretária de Defesa Social, Carla Patrícia, que participou do evento.

Na ocasião, o chefe do gabinete de crise da SDS, coronel João Barros, apresentou um estudo de casos, dos anos anteriores, sobre a atuação em ações emergenciais, e explicou como se estabelece um gabinete de crise.

“Nossa missão é nos colocar à disposição para que o protocolo seja feito de forma integrada”, ressaltou o secretário-executivo da Defesa Civil, coronel Clóvis Ramalho.



Além da Defesa Civil estadual, estiveram presentes no encontro agentes civis municipais e de segurança.

