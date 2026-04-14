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CHUVAS

Defesa Civil de Pernambuco promove Reunião de Integração Institucional para Operação Inverno 2026

Encontro tem como objetivo estabelecer estratégias de prevenção e resposta a problemas urbanos causados pelas chuvas

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A reunião acontece nesta próxima quarta-feira (15) no Auditório da Justiça Federal de PernambucoA reunião acontece nesta próxima quarta-feira (15) no Auditório da Justiça Federal de Pernambuco - Foto: Defesa Civil-PE / Divulgação

A Defesa Civil de Pernambuco realiza, na quarta-feira (15), a Reunião de Integração Institucional para a Operação Inverno 2026, no Auditório da Justiça Federal de Pernambuco, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre órgãos e aprimorar as estratégias de prevenção e resposta a desastres causados pelas chuvas no Estado.

O encontro reunirá representantes dos Sistemas de Proteção e Defesa Civil nas esferas federal, estadual e municipal, promovendo o alinhamento de ações e a interoperabilidade entre as instituições envolvidas na gestão de riscos e desastres.

“A Reunião de Integração Institucional para a Operação Inverno 2026 representa a última etapa de preparação dos órgãos integrantes do Sistema de Proteção e Defesa Civil em Pernambuco. O objetivo é proporcionar aos representantes dos órgãos federais, estaduais e municipais do estado de Pernambuco a integração e a interação necessária à interoperabilidade de todos os entes para a gestão de riscos e atuação em casos de desastres comuns à quadra chuvosa no leste de Pernambuco, que vai de abril a julho, momento em que a atuação coordenada, integrada e mais eficiente é necessária para o atendimento da população em casos de desastres que podem ocorrer durante esse período”, disse o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil do Estado, coronel BM Clóvis Ramalho.

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A programação contempla palestras técnicas com especialistas e autoridades da área, abordando temas essenciais para o enfrentamento do período chuvoso, como: o prognóstico climático para 2026; as estratégias de monitoramento e alerta; a atuação das forças de resposta; e o uso de tecnologias para gestão de riscos.

Programação:

Serviço:
Reunião de Integração Institucional para Operação Inverno 2026

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