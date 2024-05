A- A+

Operação Inverno Defesa Civil de Pernambuco se reúne com municípios para discutir Operação Inverno 2024 Encontro aconteceu no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da UFPE, na Várzea, Zona Oeste do Recife

Em virtude do tempo chuvoso, a Defesa Civil de Pernambuco se reuniu, na manhã desta terça-feira (7), com coordenadores municipais de Proteção e Defesa Civil dos municípios da Região Metropolitana do Recife, Agreste e Zonas da Mata Sul e Norte para discutir as ações integradas da Operação Inverno 2024.



O encontro aconteceu no auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

A ação preventiva foi promovida pela Secretaria de Defesa Social (SDS) e abordou os trabalhos voltados para as reparações climáticas da quadra chuvosa deste ano, que vai de abril a julho.

Estiveram em pauta possíveis casos de desastres ocasionados por fortes precipitações no Estado, a exemplo das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, que já deixou 90 mortos, centenas de feridos e desabrigados e mais de 200 mil pessoas desalojadas. A operacionalização do fluxo de acionamento do gabinete de crise também foi discutida.

Estiveram presentes, além dos órgãos de Defesa Civil, representantes da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e Centro Integrado de Operações e Defesa Social (Ciods/SDS-PE).



Em atualização

Veja também

auxílio AGU cria grupo de assessoramento jurídico para o Rio Grande do Sul