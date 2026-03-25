A- A+

Exercício Defesa Civil de Pernambuco realiza terceiro simulado de atuação em desastre natural Atividade já foi realizada em Jardim Monte Verde e Camaragibe e, neste ano, acontecerá em Olinda

O município de Olinda recebe, nesta quinta-feira (26), o Exercício Simulado de Atuação em Desastre Natural realizado pela Defesa Civil de Pernambuco.

A ação faz parte da Operação Inverno 2026 e tem como objetivo avaliar e fortalecer a capacidade de resposta das instituições diante de emergências provocadas por deslizamentos de barreiras.

Esta será a terceira edição do exercício, que já ocorreu anteriormente em Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, e no município de Camaragibe.

Ações

O simulado prevê um cenário de fortes chuvas que resultariam em um deslizamento de grande proporção no bairro do Alto da Bondade, mobilizando equipes de diversos órgãos para a execução dos protocolos de atendimento à população.

Os integrantes da preparação vão realizar testes de emissão de alertas meteorológicos, evacuação de moradores de áreas de risco, definição de rotas de fuga, cadastramento da população evacuada, instalação de abrigos temporários e atendimento às vítimas.

Além da Defesa Civil de Pernambuco, a operação contará com a participação de instituições como a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC), o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a Polícia Militar de Pernambuco, a Polícia Científica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Grupamento Tático Aéreo.

Também participam a Defesa Civil de Olinda, a 7ª Divisão do Exército, além de outros órgãos estaduais, federais e municipais envolvidos na resposta a desastres.

As atividades ocorrerão em dois pontos principais, com integração entre Olinda e Recife. O primeiro ponto será a Estação da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), no Alto da Bondade, onde será realizado o exercício operacional em campo.

O outro ponto vai ser no Centro Integrado de Comando e Controle do Estado (CICCE), no Recife, que funcionará como sala de situação para monitoramento das ocorrências e tomada de decisões estratégicas.

A atividade será coordenada pela Gerência de Gestão de Riscos e Desastres da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil e contará com a participação de representantes das Defesas Civis de Olinda e de municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e Agreste, que atuarão como observadores.

Além das ações operacionais, a Prefeitura de Olinda disponibilizará serviços gratuitos à população no Espaço de Lazer do Caenga, que funcionará como ponto de triagem das pessoas evacuadas durante o simulado.

Entre os serviços ofertados estão corte de cabelo feminino e masculino, barbearia, escova e design de sobrancelhas, além de encaminhamento para emissão de segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito) e orientações para habilitação de casamento.

Também serão oferecidas orientações jurídicas nas áreas cível e criminal, com encaminhamento para demandas como pensão alimentícia, retificação de registro civil e divórcio.

Inicialmente, os atendimentos serão destinados aos participantes do simulado, podendo ser estendidos, conforme disponibilidade, aos moradores do entorno.

A Gerência de Prevenção e Articulação Comunitária da Secretaria de Defesa Social também realizará a emissão gratuita de 50 carteiras de identidade.

Serviço

Simulado de Atuação em Desastre Natural – Operação Inverno 2026

Data: 26 de março de 2026

Horário: a partir das 6h30

Local: Estação da Compesa – Rua São João, s/n, Alto da Bondade, Olinda

Veja também