SÃO PAULO Defesa Civil de SP alerta para tempestades e ventos de até 90 km/h e ativa gabinete de crise Segundo a Defesa Civil há possibilidade de chuva volumosa, rajadas de vento muito fortes e queda de raios e de granizo em todas as regiões de São Paulo

A formação de um ciclone extratropical na região Sul do país deve influenciar o clima de São Paulo, o que levou a Defesa Civil do Estado a emitir um alerta para condições de tempo mais severas entre a terça (9) e a quinta-feira (11) desta semana.

O órgão indicou possibilidade de chuva volumosa, rajadas de vento muito fortes e queda de raios e de granizo em todas as regiões do Estado.



De acordo com a Defesa Civil, haverá chuva forte e volumosa em praticamente todo o Estado na terça-feira, 9, com risco para alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Os volumes de chuva mais altos devem ser registrados nas regiões que fazem divisa com o Paraná, na área central e na faixa leste, que inclui regiões metropolitanas e o litoral.



O vento passa a ser o ponto de atenção na quarta-feira, 10, quando as rajadas devem ser intensas na faixa leste do Estado, com possibilidade de ultrapassar os 90 km/h. Ventos com essa velocidade aumentam o risco de queda de árvores, galhos e estruturas frágeis, além de poder causar interrupções temporárias no fornecimento de energia.



Com o início do afastamento do ciclone na quinta-feira, 11, o risco de temporais diminui, mas ainda pode haver rajadas de vento isoladas em regiões como área metropolitana de São Paulo, Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba, diz a Defesa Civil



O órgão ativará o gabinete de crise, que tem como objetivo reduzir o tempo de resposta diante de ocorrências, durante o período mais crítico do alerta. A partir das 8h da terça-feira, as lideranças das concessionárias de energia, Corpo de Bombeiros, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fundo Social do Estado de SP, SABESP, ARTESP e ARSESP estarão reunidas no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil (CGE).



A Defesa Civil reforça que a população deve redobrar os cuidados durante a vigência do alerta. Veja a seguir as orientações:



Evitar áreas arborizadas durante ventos fortes;



Prender ou recolher objetos soltos que possam ser arremessados;



Nunca tentar atravessar áreas alagadas ou com enxurradas;



Atentar-se aos sinais de deslizamento de terra, como rachaduras nas paredes dos imóveis e água lamacenta descendo pela encosta.



Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

