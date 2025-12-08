Seg, 08 de Dezembro

SÃO PAULO

Defesa Civil de SP alerta para tempestades e ventos de até 90 km/h e ativa gabinete de crise

Segundo a Defesa Civil há possibilidade de chuva volumosa, rajadas de vento muito fortes e queda de raios e de granizo em todas as regiões de São Paulo

Chuvas em São Paulo devem ocorrer por influência da formação de um ciclone extratropical na região SulChuvas em São Paulo devem ocorrer por influência da formação de um ciclone extratropical na região Sul - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A formação de um ciclone extratropical na região Sul do país deve influenciar o clima de São Paulo, o que levou a Defesa Civil do Estado a emitir um alerta para condições de tempo mais severas entre a terça (9) e a quinta-feira (11) desta semana.

O órgão indicou possibilidade de chuva volumosa, rajadas de vento muito fortes e queda de raios e de granizo em todas as regiões do Estado.

De acordo com a Defesa Civil, haverá chuva forte e volumosa em praticamente todo o Estado na terça-feira, 9, com risco para alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Os volumes de chuva mais altos devem ser registrados nas regiões que fazem divisa com o Paraná, na área central e na faixa leste, que inclui regiões metropolitanas e o litoral.

O vento passa a ser o ponto de atenção na quarta-feira, 10, quando as rajadas devem ser intensas na faixa leste do Estado, com possibilidade de ultrapassar os 90 km/h. Ventos com essa velocidade aumentam o risco de queda de árvores, galhos e estruturas frágeis, além de poder causar interrupções temporárias no fornecimento de energia.

Com o início do afastamento do ciclone na quinta-feira, 11, o risco de temporais diminui, mas ainda pode haver rajadas de vento isoladas em regiões como área metropolitana de São Paulo, Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba, diz a Defesa Civil

O órgão ativará o gabinete de crise, que tem como objetivo reduzir o tempo de resposta diante de ocorrências, durante o período mais crítico do alerta. A partir das 8h da terça-feira, as lideranças das concessionárias de energia, Corpo de Bombeiros, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fundo Social do Estado de SP, SABESP, ARTESP e ARSESP estarão reunidas no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil (CGE).

A Defesa Civil reforça que a população deve redobrar os cuidados durante a vigência do alerta. Veja a seguir as orientações:

Evitar áreas arborizadas durante ventos fortes;

Prender ou recolher objetos soltos que possam ser arremessados;

Nunca tentar atravessar áreas alagadas ou com enxurradas;

Atentar-se aos sinais de deslizamento de terra, como rachaduras nas paredes dos imóveis e água lamacenta descendo pela encosta.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

 

