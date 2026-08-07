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ALERTA Defesa Civil dispara novo alerta de celular por risco de chuva e ventos fortes no Rio de Janeiro Mensagem enviada na madrugada desta sexta-feira orienta moradores a buscar local seguro; cidade permanece em Estágio 2

A Defesa Civil do Rio enviou, na madrugada desta sexta-feira (7), um novo alerta severo para celulares de moradores da capital devido ao risco de chuva e ventos fortes nas próximas horas. A mensagem orienta a população a buscar um local seguro e informa que a cidade permanece em Estágio 2.

O alerta, disparado por volta das 5h, diz:

"Defesa Civil: Alerta de chuva e vento forte na cidade do Rio nas próximas horas. Cidade no Estágio 2. Busque local seguro - 6/8. Emergências 199, 193".

O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e indica risco de ocorrências de alto impacto na cidade. A classificação é definida pelo Centro de Operações e Resiliência (COR) e pode ser alterada conforme a evolução das condições meteorológicas.

Alerta da Defesa Civil | Foto: Reprodução

Defesa Civil reforça orientações

Diante da previsão de chuva e rajadas de vento, a Defesa Civil orienta a população a permanecer em locais seguros e evitar áreas de risco. Em situações de emergência, os moradores devem acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

A recomendação também é acompanhar as atualizações dos boletins meteorológicos e os comunicados emitidos pelos canais oficiais da Prefeitura do Rio e do COR.

O sistema de alertas por celular faz parte da estratégia de comunicação para avisar a população sobre riscos iminentes relacionados às condições climáticas e orientar medidas de autoproteção.

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