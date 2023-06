A- A+

Chuvas Defesa Civil do Recife alerta para chuvas moderadas na capital pernambucana A Defesa Civil informou que as equipes municipais já estão em Estágio de Mobilização devido às chuvas

A Defesa Civil do Recife informou, na manhã deste domingo (11), que as equipes municipais já estão em Estágio de Mobilização devido às chuvas. O Centro de Operações do Recife (COP) divulgou que a previsão do tempo para as próximas 24 horas indica a possibilidade de chuvas moderadas na cidade.

De acordo com a Prefeitura do Recife, o Estágio de Mobilização indica que ainda não há ocorrências significativas, mas existe a probabilidade de alteração climática com impacto na cidade.

A situação é de baixo a médio risco para a maioria da população, que deve seguir sua rotina.

Plantão permanente

A Defesa Civil do Recife pode ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita, e o atendimento, 24h.

A orientação é que os moradores das áreas de risco fiquem atentos e acionem a Defesa Civil em caso de necessidade.

A população deve ficar atenta aos canais digitais da Prefeitura do Recife, que estarão atualizados sobre a situação.

