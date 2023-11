Defesa Civil do Recife divulga telefone temporário para atendimento ao público

A- A+

Por causa de uma manutenção no call center da Defesa Civil do Recife, a população deverá entrar em contato com o órgão por meio de um número provisório. A mudança pontual foi informada nesta quarta-feira (29) pelo Centro de Operações do Recife (COP).

O telefone 0800 081 3400, usado pela população para comunicar ocorrências e solicitar vistorias, está indisponível no momento. Até que a situação seja normalizada, a Defesa Civil atenderá pelo seguinte telefone:

81 3036-4873

Veja também

MUNDO Hamas diz que refém de 10 meses morreu em bombardeio israelense