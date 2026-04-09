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INTERDIÇÃO Defesa Civil do Rio interdita parte do Velódromo atingido por incêndio Pista de ciclismo não sofreu qualquer tipo de dano

Após vistoria no Velódromo Olímpico, situado no Parque Olímpico do Rio, atingido por incêndio na lona e no teto nesta quarta-feira (8), a Defesa Civil interditou parcialmente o local, por precaução, até a conclusão dos reparos.

Segundo o órgão, a pista de ciclismo não sofreu qualquer dano. No Rio Museu Olímpico, o impacto foi pontual e o acervo integralmente preservado. As salas onde são realizadas atividades esportivas podem funcionar normalmente, informa a Defesa Civil.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi rapidamente controlado, ficando restrito à lona que cobre o complexo, evitando a propagação para o interior do edifício.

Depois de 14 horas, o Corpo de Bombeiros controlou o incêndio que atingiu o Velódromo, na Barra da Tijuca. Durante a madrugada, a após o trabalho de rescaldo e de limpeza, o serviço foi encerrado. Ninguém ficou ferido.

A avaliação preliminar da equipe técnica da prefeitura do Rio e da direção da Confederação Brasileira de Ciclismo indica que não houve impacto à pista. O Rio Museu Olímpico, que homenageia os Jogos de 2016, foi preservado e as peças históricas estão intactas.

O Museu Olímpico ocupa área de aproximadamente 1.700 metros quadrados, onde abriga acervo de cerca de 1 mil peças. O Velódromo é usado para treinamento de atletas de esgrima, levantamento de peso e ginástica.

Incêndios de 2017

É a terceira vez que o Velódromo é atingido por incêndio. Em 2017 foram dois, ambos causados por balões que caíram sobre a cobertura do equipamento construído para as competições de ciclismo dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

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