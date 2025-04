Defesa Civil e Corpo de Bombeiros fazem 568 atendimentos no Rio

A- A+

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro realizaram 568 atendimentos em razão das fortes chuvas que atingiram diversas regiões do estado desde sexta-feira (4). Para executar as medidas de prevenção e mitigação nos locais afetados pelo temporal, o governo estadual criou uma força-tarefa que contou com a ação de mais de 6,5 mil agentes em todo território fluminense.

Além de 81 vítimas atendidas, sem gravidade, os agentes realizaram 37 ocorrências de alagamentos e 18 de deslizamentos de terra. Também foram feitos 313 cortes de árvore e 174 resgates de animais. O governador Cláudio Castro (PL) acompanhou o trabalho das equipes de Petrópolis, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde foi implementada uma base descentralizada de monitoramento no Quartel de Bombeiros do município.

“O trabalho realizado preventivamente pela nossa força-tarefa fez toda a diferença no desfecho desses três dias de fortes chuvas que atingiram, principalmente, Angra dos Reis, Baixada Fluminense e Petrópolis. Não tivemos nenhum registro de óbito. Seguimos em contato com as prefeituras e acompanhando a previsão do tempo. Nossos equipamentos e nossa força humana seguem de prontidão para atender os municípios que necessitem de ajuda”, declarou governador por meio de nota.

Cidades

Além de Petrópolis, foram instaladas bases provisórias em Angra dos Reis, no Quartel dos Bombeiros, e na Baixada Fluminense, no Batalhão da Polícia Militar de Mesquita. Ainda na Baixada Fluminense, máquinas do programa Limpa Rio, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), atuaram na limpeza de rios, canais e ruas afetadas pelas chuvas em Duque de Caxias. A ação aconteceu com o uso de oito caminhões, três retroescavadeiras e uma escavadeira. Ao todo, 150 m3 de sedimentos foram retirados.

Já em Angra dos Reis, um dos locais mais afetados, foram entregues 2 mil cestas básicas, colchões, kits de limpeza e de higiene pessoal em uma ação humanitária realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. No momento, há ocorrência de chuva fraca a moderada nas regiões da Costa Verde, Serrana, Capital, Baixada Fluminense, Metropolitana e Norte.

Veja também