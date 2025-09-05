Sex, 05 de Setembro

GAZA

Defesa Civil em Gaza relata 19 mortes em ataques israelenses

O Exército israelense afirmou que não está em condições de comentar os relatos sobre ataques, sem dispor das coordenadas precisas

Palestinos choram pela morte de seus entes queridos em GazaPalestinos choram pela morte de seus entes queridos em Gaza - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

A Defesa Civil na Faixa de Gaza afirmou que 19 pessoas morreram em bombardeios israelenses nesta sexta-feira no território palestino.

A aviação israelense bombardeou edifícios e áreas de deslocados em vários bairros da Cidade de Gaza e em sua periferia, informou a Defesa Civil em um comunicado transmitido à AFP.

A organização de primeiros socorros, que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas que governa Gaza, relatou 19 mortos e pelo menos 10 feridos nos bombardeios.

Com as restrições impostas à imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso, a AFP não tem condições de verificar de forma independente os números anunciados pela Defesa Civil.

O Exército israelense afirmou que não está em condições de comentar os relatos sobre ataques, sem dispor das coordenadas precisas.

O porta-voz do Exército de Israel, Effie Defrin, afirmou na quinta-feira que as tropas do país controlam 40% da Cidade de Gaza.

As autoridades israelenses anunciaram a intenção de tomar a totalidade da cidade do norte da Faixa de Gaza, mas outro porta-voz do Exército, Nadav Shoshani, destacou que o início desta operação não será anunciado para "preservar o efeito surpresa".

Na quarta-feira, um comandante militar declarou que Israel espera a fuga de um milhão de pessoas para o sul.

A ONU calcula que quase um milhão de pessoas vivem na Cidade de Gaza e suas imediações.

A Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC, na sigla em inglês), um organismo apoiado pela ONU, declarou estado de fome nesta área de Gaza e uma agência das Nações Unidas atribuiu a situação à "obstrução sistemática de Israel", uma acusação rejeitada pelo Estado israelense.

