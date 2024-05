A- A+

ENCHENTES Defesa Civil emite alerta de evacuação para bairro em Cruzeiro do Sul, no RS De acordo com o órgão, o alerta foi emitido a partir de uma vistoria realizada por técnicos do Grupo de Avaliação de Movimento de Massa do Rio Grande do Sul

A Defesa Civil emitiu alerta de evacuação imediata para todos os moradores do bairro Morro Toca dos Corvos, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. O alerta foi disparado por volta das 23h desta quinta-feira, 23, devido a um risco de deslizamento. A região gaúcha vem sendo fortemente afetada pelas chuvas desde o início do mês.

De acordo com o órgão, o alerta foi emitido a partir de uma vistoria realizada por técnicos do Grupo de Avaliação de Movimento de Massa do Rio Grande do Sul (Gamma), que é formado por representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura, da Defesa Civil estadual, e de outros órgãos.

O pequeno município gaúcho, que tem 11,6 mil habitantes de acordo com o Censo 2022, enfrentou quatro enchentes no último ano. As chuvas deste mês foram as mais volumosas e devastou parte da cidade.

"É a maior catástrofe da nossa história, uma das maiores tragédias que já vivenciamos. A cidade onde nasci e cresci está totalmente destruída", afirmou recentemente o prefeito João Dullius (MDB).

O município ainda avalia os impactos das chuvas do começo do mês, mas agora mais uma vez enfrenta forte precipitação. A região do Vale do Taquari voltou a registrar chuva forte esta semana.



